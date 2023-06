Bryan Reynolds dà spettacolo con la nazionale statunitense durante la Concacaf Gold Cup 2023. Nel frattempo di conoscere il suo futuro, il difensore continua a mettersi in mostra con la nazionale, dove è entrato nel tabellino dei marcatori nel 6 a 0 contro il Saint Kitts e Neviscon con un bellissimo gol. Il terzino è ancora di proprietà della Roma, ma sembra destinato ad andarsene. Infatti, su di lui ci sarebbero varie squadre interessate tra l’Inghilterra e il Belgio. La squadra in maggior pressing è il Weterloo, dove l’americano si è messo in mostra la scorsa stagione con 1 gol e 5 assist.