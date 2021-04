Comunicato ufficiale Roma – Indebitamento finanziario netto pari a 265,5 milioni di euro

Su richiesta Consob pervenuta il 21 settembre 2020 con nota n.0937395/20, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n. 58/98, A.S. Roma S.p.A. (in prosieguo, anche la “Società” o “AS Roma”) pubblica, entro la fine di ogni mese e con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del regolamento Consob n. 11971/1999, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

a) la posizione finanziaria netta di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l’evidenziazione;

delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;

b) le posizioni debitorie scadute di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.);

c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all’ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF. Pertanto, ai sensi della sopracitata richiesta Consob, si riportano di seguito le informazioni richieste al 31 marzo 2021 relative alla Società ed al gruppo facente capo alla AS Roma (in prosieguo, il “Gruppo” o il “Gruppo

AS Roma”), comprensivo, oltre che dell’AS Roma, delle società controllate: Soccer Società in Accomandita Semplice di Brand Management Srl (in prosieguo “Soccer SAS”), costituita nel 2007 mediante conferimento da parte di AS Roma del proprio ramo d’azienda dedicato alle attività di merchandising, marketing e sponsorizzazioni sportive, ASR Media and Sponsorship S.p.A. (in prosieguo “MediaCo”) e Roma Studio S.r.l. (in prosieguo “Roma Studio”), costituite rispettivamente nel 2014 e nel 2018 nel contesto del processo di

rifinanziamento e riorganizzazione delle attività connesse allo sfruttamento e alla gestione dei marchi AS Roma e alla gestione delle attività cosiddette “media”, che sono state separate dalla gestione del core business della Società, vale a dire l’organizzazione e la disputa delle partite di calcio. La Società adotta, nel rispetto della normativa di riferimento, i principi contabili internazionali (IFRS) emanati dall’International Accounting Standards Board (di seguito “IASB”), omologati dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 19 luglio 2002, in vigore alla data della presente Comunicazione. In particolare, i criteri di valutazione ed i principi contabili utilizzati nella predisposizione dei dati finanziari contenuti nel presente comunicato sono conformi a quelli adottati nel Bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2020 e nel Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 31 dicembre 2020, cui si rimanda. Infine, si segnala che i prospetti contenuti nel presente comunicato sono espressi in migliaia di euro, mentre i relativi commenti in milioni di euro. Per effetto degli arrotondamenti all’unità può accadere che la somma dei dati di dettaglio esposti nei singoli prospetti differisca dall’importo esposto nella riga di totale degli stessi.

A) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETÀ E DEL GRUPPO

La Società e il Gruppo misurano la propria posizione finanziaria netta attraverso l’indicatore di Indebitamento finanziario netto adjusted, determinato come somma delle voci: Attività finanziarie correnti e non correnti; Disponibilità liquide e mezzi equivalenti; Finanziamenti a breve e medio-lungo termine; Debiti finanziari per diritti d’uso correnti e non correnti. Si segnala che l’Indebitamento finanziario netto adjusted utilizzato dalla Società e dal Gruppo tiene conto anche delle attività finanziarie non correnti, a differenza dell’indebitamento

finanziario netto predisposto in conformità alla raccomandazione dell’European Securities and Markets Authority (ESMA) del 20 marzo 2013, che non prevede la deduzione delle attività finanziarie non correnti dall’indebitamento finanziario.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO ADJUSTED DELLA SOCIETA’

L’Indebitamento finanziario netto adjusted della Società al 31 marzo 2021 evidenzia un indebitamento netto pari a 265,5 milioni di euro, e si confronta con un valore pari a 253,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e a 300,2 milioni di euro al 30 giugno 2020. L’incremento dell’indebitamento finanziario netto rispetto al 31 dicembre 2020, pari a 12,1 milioni di euro, è sostanzialmente determinato dall’aumento dei debiti verso banche

per finanziamenti bancari di breve e lungo periodo. Il decremento registrato rispetto al 30 giugno 2020, pari a circa 34,7 milioni di euro, è sostanzialmente dovuto a (i) la conversione integrale e irrevocabile del finanziamento soci in “Riserva Azionisti c/Aumento di capitale”,

come di seguito descritto; (ii) la riduzione del finanziamento infragruppo verso Mediaco; (iii) le maggiori disponibilità liquide, parzialmente compensati dall’aumento dei debiti verso banche per finanziamenti bancari di lungo periodo. Nel dettaglio, si compone di disponibilità liquide, per 22,1 milioni di euro (18,5 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 4,2 milioni di euro, al 30 giugno 2020), attività finanziarie non correnti, per 0,1 milioni di euro (0,1

milioni di euro al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2020), e indebitamento, per complessivi 287,8 milioni di euro (272 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 304,6 milioni di euro, al 30 giugno 2020):

L’Indebitamento finanziario netto adjusted a medio/lungo termine è pari a 262,3 milioni di euro (255,1 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 265,9 milioni di euro al 30 giugno 2020), composto da attività finanziarie non correnti, pari a 0,1 milioni di euro, rimaste invariate rispetto al 31 dicembre 2020 e 30 giugno 2020, e debiti finanziari, con scadenza oltre i 12 mesi, per complessivi 262,4 milioni di euro (255,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 266,1 milioni di euro al 30 giugno 2020), di cui:

– 244,8 milioni di euro (242,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 251,3 milioni di euro al 30 giugno 2020), relativi ai contratti di finanziamento infragruppo da ultimo modificati nel mese di agosto 2019 con Soccer e Mediaco;

– 5,9 milioni di euro relativi al finanziamento chirografario erogato il 4 marzo 2021 a favore di AS Roma da una primaria banca italiana, di seguito meglio descritto;

– 0,5 milioni di euro (0,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 0,6 milioni di euro al 30 giugno 2020), per debiti verso altri Istituti Finanziari;

– 11,2 milioni di euro (12,5 milioni di euro al 30 giugno 2020 e 14,1 milioni di euro al 30 giugno 2020), per debiti finanziari per diritti d’uso derivanti dalla applicazione del principio contabile IFRS 16.

L’Indebitamento finanziario netto adjusted a breve termine è pari a 3,2 milioni di euro (negativo per 1,7 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e positivo per 34,3 milioni di euro al 30 giugno 2020), composto da disponibilità liquide per 22,1 milioni di euro (18,5 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 4,2 milioni di euro al 30 giugno 2020) più che compensate da debiti finanziari, pari a 25,4 milioni di euro (16,8 milioni di euro al 31 dicembre

2020 e 38,5 milioni di euro al 30 giugno 2020). In particolare, i Debiti finanziari con scadenza entro 12 mesi sono relativi per:

– 8,8 milioni di euro (8,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 11,8 milioni di euro al 30 giugno 2020), alla parte a breve del contratto di finanziamento infragruppo con MediaCo, sopra richiamato;

– 10,2 milioni di euro (2,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 11,6 milioni di euro al 30 giugno 2020), a debiti verso banche per finanziamenti bancari di breve periodo;

– 0,6 milioni di euro (0,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 0,1 milioni di euro al 30 giugno 2020), relativi all’addebito delle operazioni effettuate a mezzo carte di credito aziendale;

– 0,1 milioni di euro (0,1 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 0,1 milioni di euro al 30 giugno 2020), a debiti verso altri Istituti Finanziari; e – 5,6 milioni di euro (5,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 4,9 milioni di euro al 30 giugno 2020) per la

quota a breve del debito finanziario per diritti d’uso derivante dalla applicazione del principio contabile IFRS 16.

Si ricorda che a far data dall’assemblea dei soci di AS Roma S.p.A. del 9 dicembre 2020 il totale dei finanziamenti soci in essere a tale data, pari complessivamente a 114,6 milioni di euro, di cui 104,6 milioni di euro erogati nel primo semestre dell’esercizio 2020/21, sono stati convertiti integralmente e irrevocabilmente in “Riserva Azionisti c/Aumento di capitale” a totale beneficio di NEEP, per l’esecuzione da parte di NEEP stessa del previsto aumento di capitale non rimborsabile della Società.

Nel mese di marzo 2021, inoltre, è stato sottoscritto fra la AS Roma ed una primaria banca italiana un finanziamento chirografario a medio/lungo termine nell’ambito della legge 662/96 (“Fondo di Garanzia”) e del D.L. 08/04/2020 N.23 (”Decreto Liquidità”) per un valore complessivo di 6 milioni di euro, con scadenza prevista per il 31 marzo 2027. La restituzione del capitale prestato avverrà a partire dal 30 aprile 2023, mediante il versamento di 48 rate mensili di ammortamento costanti, consecutive e posticipate, comprensive ciascuna di quota capitale e di quota interessi. Prima dell’inizio dell’ammortamento la parte finanziata darà luogo al pagamento di 24 rate mensili di preammortamento consecutive e posticipate di soli interessi, a partire dal 30/04/2021 e fino al 31/03/2023. Il tasso di interesse applicato al finanziamento è variabile ed è pari al tasso di interesse nominale annuo determinato in base al valore della media mensile del tasso Euribor a 1 mese arrotondata ai 5 centesimi superiori, aumentata di uno spread di 2,80 punti percentuali. Il tasso applicato alla prima rata di preammortamento è del 2,250%. Infine, si segnala che nel mese di aprile 2021 la controllante Romulus and Remus Investments LLC ha erogato finanziamenti soci per 10,5 milioni di euro per il tramite della controllante NEEP per supportare le esigenze di working capital della Società.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO ADJUSTED NETTO DEL GRUPPO

L’Indebitamento finanziario netto consolidato adjusted al 31 marzo 2021 è pari a 262,3 milioni di euro e si confronta con un valore pari a 247,9 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e a 299,8 milioni di euro al 30 giugno 2020. L’incremento dell’indebitamento finanziario netto rispetto al 31 dicembre 2020, pari a circa 14,4 milioni di euro, è sostanzialmente determinato dall’aumento dei debiti verso banche per finanziamenti bancari di breve

e lungo periodo. La diminuzione rispetto al 30 giugno 2020, pari a 37,4 milioni di euro è sostanzialmente dovuta a (i) la conversione integrale e irrevocabile del finanziamento soci in “Riserva Azionisti c/Aumento di capitale”, come di seguito descritto e (ii) le maggiori disponibilità liquide, parzialmente compensati dall’aumento dei debiti verso banche per finanziamenti bancari di lungo periodo. Si compone di disponibilità liquide, per 38,8 milioni di euro (36,7 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 7,7 milioni di euro, al 30 giugno 2020), attività finanziarie non correnti, per 10 milioni di euro (10 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 10 milioni di euro, al 30 giugno 2020), e debiti finanziari, per complessivi 311,2 milioni di euro (294,7 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 317,5 milioni di euro, al 30 giugno 2020). In particolare, si ricorda che in data 8 agosto 2019, nell’ambito di un’operazione di rifinanziamento del debito del Gruppo, MediaCo ha emesso un Prestito Obbligazionario non convertibile del valore complessivo di Euro 275 milioni, riservato ad investitori qualificati e ammesso a negoziazione sul Vienna MTF e sull’Euro MTF del

Luxembourg Stock Exchange, con scadenza prevista per il 1° agosto 2024. I proventi netti derivanti dall’emissione del Prestito Obbligazionario, a seguito del pagamento delle commissioni e spese derivanti dall’operazione, sono stati utilizzati per rifinanziare il debito esistente in capo a MediaCo, ottimizzandone la struttura e la scadenza, e dotare la Società di risorse finanziarie per la propria attività. Il tasso di interesse sul Prestito Obbligazionario è fisso e pari al 5,125%, mentre gli interessi di volta in volta maturati, a decorrere dalla data di emissione, sono pagati in via semestrale posticipata il 30 giugno e 31

dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2019. Le obbligazioni sono soggette, inoltre, a rimborsi parziali alla pari, su base semestrale il 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2024. Il Prestito Obbligazionario ha attualmente un rating B da Standard & Poor’s,

con Outlook negativo. Si ricorda che a seguito del cambio di controllo del Gruppo con l’acquisizione da parte di Thomas Dan Friedkin dell’intero capitale sociale di NEEP Roma Holding S.p.A. (“NEEP”) per il tramite della società Romulus and Remus Investments LLC e, conseguentemente, della perdita del controllo di AS Roma SPV LLC, è sorto

l’obbligo in capo alla MediaCo del riacquisto, integrale o parziale, delle Obbligazioni, a un prezzo pari al 101% del relativo importo capitale, unitamente (i) agli interessi maturati e non pagati alla data di riacquisto e (ii) a ogni eventuale Additional Amount dovuto in caso di ritenute o deduzioni applicabili sul pagamento delle somme di cui al punto (i) che precede. Tuttavia, in data 17 settembre 2020 l’Assemblea degli Obbligazionisti

ha approvato la concessione di alcuni waivers e modifiche da apportare all’Indenture, come descritto dettagliatamente nell’apposito Consent Solicitation Statement del 2 settembre 2020 (“Consent Solicitation Statement”). La Supplemental Indenture, volta a dare attuazione della delibera straordinaria dell’Assemblea degli Obbligazionisti, è stata sottoscritta in data 18 settembre ed è entrata in vigore al momento del pagamento del Consent Payment effettuato in data 24 settembre 2020, ed il piano di rimborso delle

Obbligazioni è pertanto rimasto invariato rispetto a quello originario. Inoltre, in data 29 settembre 2020 il Consiglio di Amministrazione di AS Roma ha approvato un finanziamento

soci con l’azionista di controllo diretto NEEP per un importo di circa 14,6 milioni di euro, pari all’ammontare dei costi pagati dalla controllata MediaCo nell’ambito della Consent Solicititation relativa al prestito obbligazionario sopra descritto. Essendo NEEP parte correlata della Società, l’operazione è stata qualificata come “operazione con parti correlate di maggiore rilevanza” ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione con il preventivo parere favorevole del Comitato per le operazioni con parti correlate. Il

Documento Informativo sull’operazione è stato pubblicato dalla Società ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento Consob n. 17221/2010. Nel dettaglio, l’Indebitamento finanziario netto consolidato adjusted a medio/lungo termine è pari a 274,5 milioni di euro (269,5 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 274,5 milioni di euro al 30 giugno 2020), composto

da:

– Attività finanziarie non correnti, pari a 10 milioni di euro (10 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 10 milioni di euro al 30 giugno 2020), relativi sostanzialmente a depositi su conti correnti posti a garanzia di impegni assunti nell’ambito del Prestito Obbligazionario sopra richiamato;

– Debiti finanziari, con scadenza oltre i 12 mesi, per complessivi 284,5 milioni di euro (279,6 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 284,6 milioni di euro al 30 giugno 2020), di cui:

– 257,3 milioni di euro (256,7 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 261,7 milioni di euro al 30 giugno 2020), relativi al Prestito Obbligazionario, sopra richiamato;

– 5,9 milioni di euro relativi al finanziamento chirografario erogato il 4 marzo 2021 a favore di AS Roma da una primaria banca italiana, di seguito meglio descritto;

– 0,5 milioni di euro (0,6 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 0,6 milioni di euro al 30 giugno 2020), per debiti verso altri Istituti Finanziari;

– 20,8 milioni di euro (22,3 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 22,3 milioni di euro al 30 giugno 2020) per debiti finanziari per diritti d’uso derivanti dalla applicazione del principio contabile IFRS 16.

L’Indebitamento finanziario netto consolidato adjusted a breve termine è negativo per 12,1 milioni di euro (negativo per 21,6 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e positivo per 25,2 milioni di euro al 30 giugno 2020), composto da disponibilità liquide per 38,8 milioni di euro (36,7 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 7,7 milioni di euro al 30 giugno 2020) parzialmente compensate da debiti finanziari per 26,6 milioni di euro (15,1 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 32,9 milioni di euro al 30 giugno 2020). In particolare, i Debiti finanziari con scadenza entro 12 mesi sono relativi per:

– 9,4 milioni di euro (5,9 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 5,7 milioni di euro al 30 giugno 2020), alla parte a breve del Prestito Obbligazionario, sopra richiamato;

– 10,2 milioni di euro (2,4 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 11,6 milioni di euro al 30 giugno 2020), a debiti verso banche per finanziamenti bancari di breve periodo;

– 0,6 milioni di euro (0,6 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 0,1 milioni di euro al 30 giugno 2020), all’addebito delle operazioni effettuate a mezzo carte di credito aziendale;

– 0,1 milioni di euro (0,1 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 0,1 milioni di euro al 30 giugno 2020), a debiti verso altri Istituti Finanziari; e – 6,3 milioni di euro (6,1 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 5,3 milioni di euro al 30 giugno 2020) per la

quota a breve del debito finanziario per diritti d’uso derivante dalla applicazione del principio contabile IFRS 16. Si segnala che a far data dall’assemblea dei soci di AS Roma S.p.A. del 9 dicembre 2020 il totale dei finanziamenti soci in essere a tale data, pari complessivamente a 114,6 milioni di euro, di cui 104,6 milioni di euro erogati nel primo semestre dell’esercizio 2020/21, sono stati convertiti integralmente e irrevocabilmente

in “Riserva Azionisti c/Aumento di capitale” a totale beneficio di NEEP, per l’esecuzione da parte di NEEP stessa del previsto aumento di capitale non rimborsabile della Società.

Nel mese di marzo 2020, inoltre, è stato sottoscritto fra la AS Roma ed una primaria banca italiana un finanziamento chirografario a medio/lungo termine nell’ambito della legge 662/96 (“Fondo di Garanzia”) e del D.L. 08/04/2020 N.23 (”Decreto Liquidità”) per un valore complessivo di 6 milioni di euro, con scadenza prevista per il 31 marzo 2027. La restituzione del capitale prestato avverrà a partire dal 30 aprile 2023, mediante il versamento di 48 rate mensili di ammortamento costanti, consecutive e posticipate, comprensive ciascuna di quota capitale e di quota interessi. Prima dell’inizio dell’ammortamento la parte finanziata darà luogo al pagamento di 24 rate mensili di preammortamento consecutive e posticipate di soli interessi, a partire dal 30/04/2021 e fino al 31/03/2023. Il tasso di interesse applicato al finanziamento è variabile ed è pari al

tasso di interesse nominale annuo determinato in base al valore della media mensile del tasso Euribor a 1 mese arrotondata ai 5 centesimi superiori, aumentata di uno spread di 2,80 punti percentuali. Il tasso applicato alla prima rata di preammortamento è del 2,250%.

Infine, si segnala che nel mese di aprile 2021, la controllante Romulus and Remus Investments LLC ha erogato finanziamenti soci per 10,5 milioni di euro per il tramite della controllante NEEP per supportare le esigenze di working capital della Società.

B) POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DELLA SOCIETÀ E DEL GRUPPO

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo al 31 marzo 2021 ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti):

In particolare, i debiti commerciali scaduti sono principalmente relativi, per 15,8 milioni di euro, ad agenti e consulenti sportivi, per oneri di intermediazione e consulenze legali riconosciuti in occasione delle operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni sportive di calciatori e nell’ambito dei rinnovi di contratti di tesserati, qualificabili come “di normale gestione commerciale”. A tale riguardo si segnala altresì che, oltre ad alcuni solleciti rientranti nell’ordinaria gestione amministrativa, taluni creditori del Gruppo hanno posto in

essere azioni per il recupero dei crediti scaduti ma che tali azioni, ne singolarmente ne complessivamente, possono pregiudicare il normale andamento aziendale, né hanno posto in essere sospensioni della fornitura. Si segnala che la Società e il Gruppo, con riferimento ai versamenti fiscali e contributivi con scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, si sono avvalsi delle disposizioni dell’art. 61 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18 (convertito in L. n. 27/2020), come successivamente modificato dall’art. 127 del

Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020) ed hanno sospeso il versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi per complessivi 13,4 milioni di euro, quasi interamente riferiti alla AS Roma, il cui versamento è stato avviato dalla Società e dal Gruppo il 16 settembre 2020 in applicazione delle previsioni di cui all’art. 97 del Decreto Legge del 14 Agosto 2020 n. 104.

Infine, con riferimento ai versamenti fiscali e contributivi in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021, il Gruppo si è avvalso delle disposizioni dei commi 36 e 37 della Legge di Bilancio 2021, ed ha sospeso il versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi per complessivi 19,8 milioni di euro, interamente riferiti alla AS Roma, il cui versamento sarà effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione

fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.

C) RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE

La Società e il Gruppo AS Roma intrattengono sia rapporti commerciali sia rapporti di prestazione di servizi di natura amministrativa e finanziaria con parti correlate, intendendosi come tali i soggetti definiti dal principio contabile internazionale IAS 24 – adottato secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 – (di seguito, “Operazioni con Parti Correlate”). Il regolamento contenente i ‘Principi di

Comportamento per l’effettuazione di operazioni rilevanti sotto l’aspetto economico, patrimoniale e finanziario e di operazioni con parti correlate, da adottarsi ai sensi dell’art.4 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, e dall’art.9 del Codice di Autodisciplina, tenendo anche conto della Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 3 dicembre 2010,

ed entrato in vigore dal 1 gennaio 2011. Nella riunione del 12 novembre 2015, il Consiglio di Amministrazione della Società ne ha approvato un aggiornamento, che è stato diffuso nei termini di legge.

Le operazioni con parti correlate, individuate secondo quanto previsto dal principio contabile internazionale IAS 24, si riferiscono ad operazioni aventi natura commerciale e finanziaria, e sono state effettuate a condizioni equivalenti a quelle di mercato, ovvero analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

L’attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile, esercitata fino al 17 agosto 2020 dalla AS Roma SPV LLC, è attualmente esercitata da Romulus and Remus Investments LLC (“RRI”), che detiene complessivamente, direttamente e indirettamente, n. 545.881.425 azioni ordinarie AS Roma, pari all’86,802% del capitale sociale della Società.

Nel dettaglio, si segnala che non sono state poste in essere operazioni differenti da quelle comunicate nella relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 26 febbraio 2021 e pubblicata in data 5 marzo 2021, ad eccezione di:

– un contratto, sottoscritto nell’aprile 2021 tra AS Roma e TFGI Investments LLC, che prevede il distacco di una risorsa presso la AS Roma, che verrà fatturato al costo senza applicazione di mark-up;

– finanziamenti soci per 10,5 milioni di euro erogati da RRI nel mese di aprile 2021 per il tramite della controllante NEEP Roma Holding S.p.A. (“NEEP”) per supportare le esigenze di working capital della Società.

In particolare, le operazioni poste in essere con parti correlate sono relative a:

– il Consolidato Fiscale: la Società, le sue controllate e le società controllanti aderiscono al regime del Consolidato Fiscale Nazionale Mondiale in base agli accordi per l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell’art. 117 e seguenti del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 e del DM del 9 giugno 2004. Il Consolidato Fiscale Nazionale prevede un’unica base imponibile ai fini IRES determinata dalla somma algebrica degli utili e perdite fiscali di tutte le società

che vi partecipano e consente alla AS Roma e alle altre società del gruppo dell’Emittente aderenti di beneficiare di vantaggi di natura finanziaria, determinati principalmente dalla possibilità di compensare utili e perdite fiscali con un ampio numero di soggetti, nonché di vantaggi di natura economica, derivanti dalla possibilità di poter cedere, contro prezzo, una parte delle perdite fiscali non utilizzabili. Il regime di consolidato fiscale attualmente in vigore include la controllante NEEP insieme alle sue controllate AS Roma, MediaCo, Roma Studio S.r.l., Brand Management, A.S. Roma Real Estate e TdV Real Estate;

– l’Iva di Gruppo: dal mese di gennaio 2017, la controllante NEEP insieme alle sue controllate AS Roma, Soccer, MediaCo, Roma Studio, Brand Management, A.S. Roma Real Estate e Stadio TDV aderiscono alla procedura di liquidazione IVA di Gruppo, regolando i versamenti con la controllante NEEP;

– il contratto di locazione del Complesso Immobiliare di Trigoria in essere con A.S. Roma Real Estate S.r.l., che prevede un canone di locazione annuale pari a 2,7 milioni di euro, e per il quale tra le Altre attività non correnti sono iscritti crediti per 2,7 milioni di euro, per depositi cauzionali costituiti a fronte degli impegni contrattuali assunti;

– contratti di consulenza direzionale in essere con NEEP Roma Holding S.p.A.;

– due contratti di consulenza direzionale, commerciale ed informatica, il primo tra Roma Studio e TFGI Investments LLC ed il secondo tra Soccer SAS e TFGI Investments LLC, che prevedono complessivamente un valore massimo di 1 milione di euro, un contratto di distacco per una risorsa tra AS Roma e TFGI Investments LLC, che verrà fatturato al costo senza l’applicazione di mark-up, e un accordo quadro tra AS Roma e RRI per il riaddebito delle spese sostenute da quest’ultima per conto del Gruppo;

– finanziamenti soci erogati da RRI per il tramite della controllante NEEP per supportare le esigenze di working capital della Società.

***

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Giorgio Francia dichiara, ai sensi dell’art.

154 – bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato

corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

asroma.com