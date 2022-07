Comunicato ufficiale AS Roma, ingaggiato Mile Svilar: “Quando ho saputo dell’interesse mi sono esaltato”

Tramite il proprio profilo Twitter la Roma ha ufficializzato l’arrivo, già fatto col contratto depositato in Lega, del portiere Svilar. L’ex Benfica sarà il secondo di Rui Patricio.

Queste le sue prime parole: “Sono entusiasta di essere qui e non vedo l’ora di iniziare. Quando ho saputo dell’interesse della Roma mi sono esaltato. Poter lavorare con un tecnico come José Mourinho è incredibile e sono pronto a fare tutto quello che posso per aiutare la squadra”.

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Mile Svilar 🐺🇷🇸

The club is delighted to confirm the Serbian goalkeeper is our second signing of the summer.

— AS Roma English (@ASRomaEN) July 1, 2022