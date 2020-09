Comunicato ufficiale AS Roma, ceduto Florenzi al PSG a titolo temporaneo

L’AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo al Paris Saint-Germain i diritti alle prestazioni sportive di Alessandro Florenzi. Il calciatore giocherà nel club parigino fino al 30 giugno 2021. L’accordo prevede inoltre il diritto di opzione.

Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, Florenzi ha collezionato 279 presenze con la Roma, segnando 28 reti. In carriera ha giocato una stagione nel Crotone nel 2011-12 e nel gennaio del 2020 si è trasferito in prestito al Valencia. Il Club augura ad Alessandro le migliori fortune nella sua nuova avventura.

In bocca al lupo per questa nuova avventura in Ligue 1, Ale! 💪 #ASRoma

