Comunicato Roma, convocata Assemblea degli Azionisti per il 29 settembre

Emergenza COVID 19 – Modalità di svolgimento dell’Assemblea ai sensi del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, e del Decreto n. 104 del 14 agosto 2020

In conformità all’art. 106, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020,(di seguito il “Decreto”) nonché dell’art. 71 del Decreto n. 104 del 14 Agosto 2020 che ha esteso l’efficacia delle misure contenute nell’art. 106, commi da 2 a 6, del Decreto sino al 15 ottobre 2020, l’intervento in Assemblea degli Azionisti potrà svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“T.U.F.”), come individuato al successivo paragrafo “Deleghe al Rappresentante degli azionisti designato dalla Società” (di seguito “Rappresentante Designato”). Al citato Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del T.U.F., in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto, come indicato al successivo paragrafo “Deleghe al Rappresentante degli azionisti designato dalla Società”.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 106, comma 2, del Decreto, fermo quanto precede, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea, per assicurare il regolare svolgimento della stessa, potranno intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l’identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente, il segretario e il notaio si trovino nel medesimo luogo.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 93.942.205,19 rappresentato da n. 628.882.320 azioni ordinarie prive di valore nominale e non frazionabili. Ogni azione dà diritto ad un voto.