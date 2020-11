Comunicato Roma – Bove rinnova fino al 30 giugno 2024

Proseguono i rinnovi per i giovani della Roma Primavera. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club capitolino ha ufficializzato anche il rinnovo contrattuale per Edoardo Bove, centrocampista classe 2002, con la scadenza fissata al 30 giugno 2024. Di seguito, il comunicato da asroma.com: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Edoardo Bove ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2024. Il centrocampista, nato a Roma il 16 maggio del 2002, è entrato a far parte del settore giovanile giallorosso dal 2012-13. Nella stagione in corso ha collezionato una presenza nel campionato Primavera”.