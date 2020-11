Comunicato Roma – Annunciati i membri della squadra PES per la stagione 2020-21

Attraverso il proprio sito ufficiale, asroma.com, la società capitolina ha annunciato l’ingresso di tre nuovi gamer professionisti che comporranno la squadra PES per la stagione 2020-21 dell’AS Roma Esports. Di seguito, il comunicato ufficiale:

“L’AS Roma è lieta di annunciare il lancio di una squadra ufficiale di PES e l’ingaggio dei primi tre gamer professionisti: Marko Roksic, Stefan Slavkovic ed Emiliano Spinelli.

I tre nuovi arrivi rappresenteranno l’AS Roma Esports in tutte le competizioni ufficiali PES e negli altri eventi nel corso dell’anno, incluso il Konami Elite eFootball.Pro. Due dei tre gamer parteciperanno anche al format della eSerie A dedicato a PES.

Marko Roksic, noto nell’ambiente di PES come ‘Roksa’, è stato il capitano della nazionale serba nell’UEFA eEURO PES 2020.

“Sono molto felice di poter giocare per la Roma nella nuova stagione di eFootball Pro”, ha dichiarato. “È un onore fare parte di questa squadra. Sin dal primo momento ho ricevuto un supporto illimitato e sono stato accolto a braccia aperte dalla famiglia giallorossa”.

Stefan ‘Kepa’ Slavkovc è un giocatore professionista di PES da due stagioni e proviene dal Nantes.

“Sono molto felice di avere l’opportunità di giocare per un club come la Roma”, ha dichiarato Kepa. “È una delle migliori squadre al mondo e non vedo l’ora che arrivi l’inizio delle competizioni. Credo che come squadra raggiungeremo dei grandi risultati in questa stagione”.

Emiliano Spinelli, meglio conosciuto come ‘S-Venom’, ha giocato per l’Arsenal nell’ultimo torneo eFootball.Pro. È nato in Germania ma è cresciuto a Roma, calca le scene delle competizioni PES da ben 12 anni e nel 2019 è stato vice campione d’Europa.

“Sono orgoglioso di poter giocare per la Roma, la squadra della mia città”, ha confessato. “Non vedo l’ora di iniziare la stagione insieme ai mie nuovi compagni”.

L’ingaggio di questi tre gamer segna l’ingresso ufficiale dell’AS Roma nel mondo delle competizioni PES, dove affronterà altri club di fama mondiale come Bayern Monaco, Manchester United e Juventus.

“Mi fa piacere dare il benvenuto nella AS Roma a Marko, Stefan ed Emiliano”, ha dichiarato il COO Francesco Calvo. “Le ambizioni del Club negli eSports non sono minori di quelle che abbiamo nel campo di calcio e per questo motivo abbiamo selezionato tre giocatori le cui potenzialità ci aiuteranno a raggiungere i nostri obiettivi”.