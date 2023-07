Compleanno giallorosso, gli auguri di Mourinho: “Società storica e tifosi unici”

Il Messaggero (G.Piacentini) – «Auguri a questo club storico e ai suoi tifosi unici. Forza Roma sempre». Con una storia Instagram, José Mourinho ha voluto fare gli auguri alla società, che ieri ha compiuto 96 anni. Il tecnico ha pubblicato le foto dei festeggiamenti che venerdì sera hanno visto protagonisti i tifosi attraversare in corteo le strade della Capitale per «brindare» a mezzanotte in Via Uffici del Vicario 35, dove il 22 luglio del 1927 Italo Foschi firmò il primo ordine del giorno all’interno del quale furono distribuite le cariche societarie.

Passata la mezzanotte, i tifosi si sono radunati a ponte Garibaldi dove è stata allestita una coreografia: uno stemma gigante della lupa capitolina mentre sull’Isola Tiberina alcuni gruppi hanno acceso fumogeni e fuochi d’artificio. Anche molti calciatori si sono uniti ai festeggiamenti: Zalewski ha pubblicato una sua foto da piccolo con la maglia della Roma. Dybala, El Shaarawy e Belotti hanno condiviso il post dell’account ufficiale della società, mentre Pellegrini ha aggiunto una foto della vittoria della Conference League.