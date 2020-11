Vinta la gara col Parma, ora testa all’Europa League e al Cluj. La conferenza stampa di Fonseca in vista della gara di giovedì alle 21 è prevista alle ore 19 della vigilia. Qualche ora prima la Roma scenderà in campo a Trigoria per la rifinitura alle ore 11:20, prima di partire per la Romania. Petrescu invece parlerà alla stampa alle 17:30.