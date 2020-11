La Roma ha reso noto il programma per la vigilia della sfida di Europa League contro il Cluj, in programma giovedì 26 novembre alle ore 21. I giallorossi termineranno la rifinitura a Trigoria alle 11.20 di mercoledì 25 novembre, per poi partire in direzione Romania. Il tecnico Paulo Fonseca risponderà in conferenza stampa alle domande dei giornalisti dallo Stadio Radulescu alle ore 18.00.