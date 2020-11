Cluj, assenze e polemiche

Corriere dello Sport (M.Filacchione) – Il clima in casa Cluj non è proprio sereno. Dopo tre campionati vinti di fila, è bastata la sconfitta contro il Gaz Metan per far saltare tutto. Il proprietario del club ha detto: “Ci hanno sabotato. Non faremo più parte di questo campionato. Domenica prossima non si gioca“. Varga ha evocato il complotto visto che il Ministro dello Sport è tifoso del Craiova, oggi prima in classifica. A compeltare questo quadro il travaglio del tecnico Petrescu che prima ha annunciato le dimissioni e poi ha fatto marcia indietro nella conferenza stampa di ieri.