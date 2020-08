Closing confermato per il 17 agosto. Il titolo va a picco

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Tutto confermato: il closing sarà il 17 agosto, con il termine ultimo per il completamento di ogni operazione entro il 31 dello stesso mese. La Roma si prepara a passare di mano e l’era Friedkin è ad un passo dal via. Il passaggio di proprietà porterà grandi cambiamenti anche nel CdA romanista; dovrebbero salutare in blocco: Richard D’Amore, Paul B. Edgerley, Mia Hamm, John Galantic, Charlotte Beers, Stanley P. Gold, Barry Sternlicht, Alba Tull e Cam Neely. Guido Fienga resterà, ma potrebbero avere un posto anche alcuni dei consiglieri attuali italiani: Mauro Baldissoni, Gianluca Cambareri, Benedetta Navarra e Cristina Mazzamauro. Nel frattempo i valori dei titoli azionari della Roma continuano a calare: ieri hanno fatto registrare un -30,92%, con una chiusura a 0,277 per azione. Il mercato, dunque, si sta sempre di più avvicinando al valore unitario – 0,116 – dato da Friedkin ad ogni singola azione delle 544.468.535 che comprerà da James Pallotta.