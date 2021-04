Clima teso a Trigoria: scontri verbali tra giocatori e Fonseca

Di certo non il momento migliore in casa Roma e la situazione è in peggioramento. Nonostante il giorno festivo, prima dell’allenamento di scarico si notava un clima teso tra giocatori e tecnico. Tensione scaturita dal risultato contro il Sassuolo e, a differenza delle dichiarazioni post partita di Fonseca, la squadra non crede più al quarto posto. In questo momento la posizione attuale sarebbe un risultato deludente che porterebbe al fallimento di tutti gli obiettivi prefissati a inizio stagione.

l nervosismo per la posizione in classifica, le difficoltà tecniche e tattiche hanno portato a una serie di scontri verbali tra le parti, addirittura alcuni giocatori avrebbero mandato a quel paese il tecnico, ormai destinato a dire addio alla Roma alla fine della stagione. Anche in caso di vittoria della Europa League il tecnico portoghese è destinato a finire soprattutto per il rapporto ai minimi termini con i calciatori. Lo riporta il Corriere dello Sport.