Clattenburg e la scarpa tirata a Mourinho negli spogliatoi: “Era impietrito”

Mark Clattenburg è stato un arbitro spesso criticato per le sue decisioni in campo non sempre brillanti e precise. L’ormai ex fischietto inglese ha scritto un libro in cui ha raccontato la sua carriera e qualche episodio decisivo per essa. Uno di questo riguarda la partita tra Stoke City e Manchester United e in panchina coi Red Devils c’èera José Mourinho. A fine partita Clattenburg ha bussato alla porta del tecnico dicendogli: “Devi essere felice questa volta. Non puoi biasimarmi per quel pareggio, vero?“. La risposta di Mourinho è su un fallo di mano di Ryan Showcross e l’ex arbitro risponde: “Di cosa parli? Ho visto bene, lo so“. Il portoghese non impiega molto tempo a controbattere: “No. Ho visto il video. Ti sbagliavi“.

Il clima era rovente con Clattenburg che prese una scarpa scagliandola contro il muro accanto a Mourinho impietrito. “Non sapeva cosa dire. Ero così stufo di tutti i ridicoli giochi mentali. Sono tornato a casa mentre ripercorrevo l’incidente di Shawcross. L’ho guardato negli highlights e avevo ragione, la palla lo ha colpito sul petto. Allora perché Mourinho stava facendo quei giochi con me? Quella notte sono andato a letto e sapevo che ne avevo avuto abbastanza. Sai una cosa, pensai, non posso più essere disturbato da idioti del genere“, ha chiuso poi l’inglese. Lo riporta il Corriere dello Sport.