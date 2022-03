Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, è stato intervistato durante il pre-partita di Udinese-Roma. Queste le sue parole:

CIOFFI A DAZN

Che tappa è per l’Udinese?

Bella salita. Alzare sui pedali, forza mentale e volontà di arrivare al traguardo in piedi.

Che effetto le farà incontrare Mou?

Ho preparato un power point per lui. (Ride) Ma ho le orecchie ben aperte se dovesse dire qualcosa per me.