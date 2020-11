Cinquina giallorossa in Coppa Italia

Il Tempo (E.Zotti) – Buona la prima. La Roma femminile inizia il cammino in Coppa Italia nel migliore dei modi, battendo 5-0 il Tavagnacco in trasferta. Nonostante l’evidente divario tecnico rispetto alle avversarie per le giallorosse era importante vincere per scrollarsi di dosso la frustrazione per la sconfitta immeritata subita la scorsa settimana contro il Milan. Il match è a senso unico fin dai primi minuti: la Roma crea numerose occasioni e dopo venti minuti passa in vantaggio grazie al primo gol da romanista di Ohale, al debutto da titolare. Nel giro di 10 minuti la squadra si porta sul 3-0 con Hergerberg e Giugliano, nella ripresa finiscono sul tabellino Bonfantini e Severini. La coach Bavagnoli ha sfruttato l’occasione per dare una chance a diverse giovani, Corelli e Corrado, entrambe classe 2003, sono state schierate dal 1′ minuto. Il prossimo impegno in Coppa Italia è il derby contro le cugine della Roma Cf.