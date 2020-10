Cinque sostituzioni, l’arma in più per le grandi di campionato

Il Messaggero (U.Trani) – Gli arrivi di Borja Mayoral e Smalling permettono alla Roma di completare la rosa e a Fonseca di mettersi in scia ai suoi colleghi allenatori che sono partita in vantaggio per quanto si è visto in queste prime due giornate. Più che a Pirlo il riferimento è a Conte, Gattuso e Gasperini che possono attingere molto dalla loro panchina. Basti pensare che l’Inter contro la Fiorentina ha fatto entrare Hakimi, Sensi, Vidal, Nainggolan e Sanchez. I 5 cambi, senza girarci intorno, favoriscono le big, in Italia come in Europa. Solo in Inghilterra sono tornati al passato con le 3 sostituzioni. Fino ad ora i 5 cambi Fonseca li ha usati sommando le due partite.