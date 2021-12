Champions sotto l’albero

Il Tempo (E. Zotti) – Mourinho non cambia. Dopo la vittoria di Bergamo, per affrontare la Sampdoria oggi alle 18.30 lo Special One si affiderà alla stessa squadra scesa in campo al Gewiss Stadium. In difesa confermati Ibanez, Mancini e Smalling, nonostante la diffida del brasiliano: in caso di ammonizione sia lui che Cristante salteranno la sfida con il Milan. Sulla fascia destra ci sarà ancora Karsdorp, pronto agli straordinari dopo la botta rimediata nell’ultimo match. Sarà al suo posto anche Veretout, reduce dal brutto spavento per il colpo ricevuto al ginocchio ma regolarmente a disposizione per la sfida con i blucerchiati.

Confermato anche il tandem Zaniolo-Abraham che da un paio di settimane ha iniziato a funzionare a pieno regime: grazie agli strappi del numero 22, l’ex Chelsea sembra smarcarsi ancora più agevolmente all’interno dell’area, arrivando con maggiore facilità alla conclusione. Nella ripresa potrebbe esserci anche Felix a far rifiatare uno dei due. L’attaccante inizierà la gara in panchina dopo aver scontato la squalifica per il rosso ricevuto contro lo Spezia. Vicino al diciottenne ci sarà Stephan El Shaarawy, che torna tra i convocati dopo aver superato la lesione al polpaccio che lo aveva costretto a saltare le ultime quattro gare.