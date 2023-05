L’Inter stravince nell’Euroderby. Un Milan fortemente penalizzato dall’assenza di Leao esce sconfitto per 2-0 contro i nerazzurri. La partita viene sbloccata all’8’ da Dzeko e dopo solo tre minuti trova il gol anche un altro ex giallorosso: Mkhitaryan. Nella ripresa e nei minuti finali la squadra di Pioli tenta di accorciare le distanze ma senza centrare l’obiettivo. La gara di ritorno andrà in scena sempre a Milano martedì 16 maggio.