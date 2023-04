Champions League, l’Inter pareggia con il Benfica 3-3 e vola in semifinale. Manchester City-Bayern Monaco 1-1

Questa sera sono andate in scena le ultime due partite valide per l’accesso alla semifinale di Champions League.

A San Siro l’Inter scende in campo contro il Benfica. A portare in vantaggio i nerazzurri ci pensa Barella: il centrocampista entra in area, sterza con il tacco e conclude con il mancino infilando la sfera sotto l’incrocio di sinistra. Il Benfica accorcia le distanze con Aursnes, disattenzione della difesa nerazzurra, Rafa viene lasciato libero tra le linee e crossa al centro per il centrocampista norvegese che stacca e insacca di testa sotto la traversa. Vantaggio dell’Inter al 65′ con Lautaro Martinez. Il 3-1 nerazzurro è firmato da Correa, salta Otamendi e goal a giro con il destro. Ad accorciare le distanze per i portoghesi ci pensa poi Antonio Silva all’86’, ma la rete del pareggio arriva all’ultimo respiro da Musa che dal dischetto conclude con il mancino e pareggia i conti. La gara termina 3-3.

All‘Allianz Arena il Manchester City ha affrontato il Bayern Monaco. Al 37′ Haaland sbaglia il suo unico rigore da quando è in Inghilterra: conclusione troppo alta. Il fuoriclasse norvegese si fa subito perdonare, al 57′ sponda di testa per De Bruyne che gli serve il pallone di ritorno nello spazio, Haaland batte Sommer con un sinistro fortissimo a incrociare sotto la traversa. Il Bayern trova il pareggio dal dischetto all’ 83′ con la rete del capitano Kimmich.

In semifinale ci sarà ancora uno scontro Italiano: Milan e Inter si giocheranno il pass per l’accesso alla finale. Dall’altro lato del tabellone una finale anticipata: Real Madrid– Manchester City, Ancellotti contro Guardiola, il talento del futuro Haaland contro il pallone d’oro Benzema.