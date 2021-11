Serata chiaro scura per le italiane in Champions League. Nei match delle 21 la Juventus ha battuto lo Zenit per 4-2 grazie alla doppietta di Dybala e il gol di Morata e Chiesa. I ragazzi di Allegri grazie a questo risultato si sono qualificati agli ottavi di finale con due partite d’anticipo. Pareggio sfortunato per l’Atalanta (2-2), che si deve arrendere ad un Ronaldo in stato di grazia in grado di raggiungere due volte il risultato grazie a due gol nel recupero del primo e del secondo tempo.