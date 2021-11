In Germania il Covid sta bussando di nuovo in maniera prepotente. Markus Soeder, governatore della Baviera, ha preso la sua decisione anche su Bayern Monaco-Barcellona che si dovrà giocare la prossima settimana. L’Allianz Arena non avrà alcun spettatore visto che la gara sarà a porte chiuse proprio per l’aumento dei casi nella regione.