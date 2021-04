Champions League, approvato il nuovo formato da 36 squadre nel 2024

Dopo la creazione della Super Lega cominciano a palesarsi conseguenze fondamentali nel calcio europeo. Tra queste è in corso una rivoluzione anche in Champions League. Secondo quanto riportato dal giornalista del New York Times Tariq Panja, il Comitato Esecutivo UEFA ha votato all’unanimità per l’inizio del nuovo formato di Champions League a 36 squadre nel 2024. Tale decisione porta a capire che il presidente del PSG Al-Khelaifi ha votato a favore.

Breaking | UEFA's Executive Committee has voted unanimously for the new 36-team Champions' League format to begin in 2024 – thus PSG President Al-Khelaifi voted in favour, according to @tariqpanja.

— Get French Football News (@GFFN) April 19, 2021