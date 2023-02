Champions femminile: ecco il sorteggio

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Adesso viene il bello. Oggi a Nyon si svolgerà il sorteggio dei quarti di finale di Women’s Champions League: l’appuntamento è fissato alle 13 in punto e potrà essere seguito in diretta sul sito della Uefa.

Betty Bavagnoli ha raggiunto la Svizzera per rappresentare il club giallorosso, unica realtà italiana ancora in corsa. Bartoli e compagne, da debuttanti sono arrivate tra le migliori otto d’Europa in virtù del secondo posto nel girone.

Tra le possibili avversarie: il Chelsea di Samantha Kerr, il Barcellona di Alezia Putellas e l’Arsenal di Vivianne Miedema, ma non il Wolfsburg che faceva parte del raggruppamento della Roma. Di base l’Arsenal sarebbe l’avversario meno duro, mentre il Barcellona andrebbe evitato. C’è già una certezza: l’andata dei quarti (21 o 22 marzo) andrà in scena all’Olimpico. Il ritorno (29 o 30 marzo) si giocherà in trasferta.