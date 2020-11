Champions e sarà rinnovo al 2022

Corriere dello Sport (R.Maida) – Il rinnovo di Fonseca è pronto. E’ appeso all’obiettivo minimo della Roma: se la squadra tornerà in Champions allora il portoghese avrà il suo prolungamento fino al 2022. C’è scritto sull’accordo che le parti hanno firmato a Londra quando c’era ancora Pallotta presidente. La società ha la facoltà di esonerarlo prima, come qualcue sugeriva durante l’estate dei dubbi. I Friedkin, però, non hanno mai dubitato delle capacità dell’allenatore e da subito lo hanno rassicurato. Per questo oggi non ha senso parlare di trattativa per il rinnovo. La Roma e Fonseca sanno che se le cose vanno come devono andare, il rapporto continuerà senza bisogno di accelerate o rallentamenti. Adesso tutto sembra più fluido grazie alla qulità del gioco e al responso dei risultati. L’imminente arrivo di Tiago Pinto gli offre un sostegno. I due si sono sentiti dopo l’annuncio del dirigente e si sono confrontati già sugli elementi da migliorare all’interno della squadra e fuori. Intanto il suo agente è stato contattato da vari procuratori, uno dei quali gli ha offerto un trasferimento in Cina con un contratto da 5 milioni di euro. Fonseca non ha neppure ascoltato la proposta.