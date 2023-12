La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Ora c’è da ingegnarsi, dopo il no a Bonucci su cui Mou ieri ha detto: “Le proprietà sono sovrane, ma il cuore di un club sono i tifosi. E fare qualcosa che non piace a loro non va bene”. Così Pinto ora guarda in Premier, al tedesco Thilo Kehrer (West Ham) e all’inglese Trevoh Chalobah (Chelsea). Più facile arrivare al secondo, in prestito, visto il rapporto tra le proprietà dei club (vedi Lukaku) e il fatto che Chalobah guadagna la metà di Kehrer: 1,5 milioni netti a stagione contro i quasi 3 del tedesco (che piace a Rennes, Nizza e Monaco).

“Sono 6 mesi che sappiamo che Ndicka andrà via e che Kumbulla non sarà pronto per fare il titolare ora – ha detto ancora Mou -. E sono tre mesi che sappiamo che Smalling non ci sarà nell’anno nuovo. In quel ruolo stiamo provando da un po’ Celik, cercherò di migliorarlo”.