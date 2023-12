Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Mourinho ha blindato Trigoria per evitare di svelare qualche strategia e regalare informazioni preziose ad Allegri in vista di Juventus-Roma di questa sera. In porta ci sarà Rui Patricio, mentre in difesa gli uomini sono contati e giocheranno nuovamente Mancini (non al meglio a causa della pubalgia), Ndicka (alla sua ultima partita con i giallorossi prima della Coppa d’Africa) e Llorente.

Sulle fasce Kristensen e Zalewski, sebbene ieri Mourinho abbiamo anche provato El Shaarawy. Il polacco ha smaltito la febbre ed è pronto a giocare titolare. Il vero grande ballottaggio riguarda il centrocampo, quindi chi schierare tra Bove e Pellegrini insieme a Cristante e Paredes. Al momento il primo è in vantaggio, con il capitano pronto a subentrare. In attacco spazio alla coppia Dybala-Lukaku.