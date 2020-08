Cetin: “Roma, non è un addio ma è un primo passo verso l’arrivederci” – FOTO

Mert Cetin lascia la Roma. Oggi è stato ufficializzato il suo passaggio all’Hellas Verona, ma il trasferimento è “solo” in prestito. Il turco punta a tornare nella Capitale e anche di questo ha parlato nel messaggio che ha scritto su Twitter per salutare e ringraziare chi gli è stato vicino durante questo anno in giallorosso. Queste le sue parole:

“Con questo messaggio vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo percorso nonostante le tante difficoltà. Questo non è un addio ma è un primo passo verso l’arrivederci. Vorrei ringraziare il team dell’AS Roma e tutti i meravigliosi fan che conoscono la mia storia e mi hanno sempre sostenuto. Durante questo periodo che mi vedrà lontano dalla squadra, potrete essere sicuri che avrò una stagione di successo e così potrò tornare da voi più preparato, più forte, ambizioso e con la voglia di vincere. A coloro che mi sono stati vicino come management e il team tecnico dell’AS Roma, i miei cari compagni di squadra e i sostenitori della grande Roma tutto il mio affetto”.