Cessioni necessarie: via anche Carles Perez?

Corriere dello Sport (R. Maida) – Una cosa è certa: Tiago Pinto è entrato alla Roma in un periodo di grandi turbolenze. Non solo la questione legata a Dzeko, ma anche quella economica. La Roma in questa sessione di mercato può spendere solo 2,5 milioni al netto delle cessioni e al lordo degli stipendi. El Shaarawy ne guadagnerà 7 lordi e considerando i 3 che percepirà fino a giugno, questa soglia è stata superata seppur di poco. Necessarie alcune cessioni: in tal senso potrebbe partire Carles Perez per il quale hanno sondato il terreno alcuni club spagnoli.