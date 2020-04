Tra Friedkin e Pallotta siamo al punto zero: bisogna ripartire

Corriere dello Sport (R. Maida) – Punto zero. Nel senso di punto a capo. La storia tra Dan Friedkin e la Roma non è finita prima di cominciare ma va ripensata alla luce delle novità del mondo. L’interesse all’acquisto resta concreto, così come James Pallotta e soci sono pronti a vendere, ma andrà sviluppato nell’ambito di una nuova trattativa. È bene allora dimenticare l’accordo di fine dicembre. Friedkin avrebbe pagato la Roma molto di più di quanto vale oggi. Oltre 700 milioni, comprensivi di quota sull’aumento di capitale e di una montagna di debiti. Con uno scenario così stravolto non è escluso che si possano affacciare anche nuovi soggetti, rilanciando vecchie ipotesi di acquirenti mediorientali o cinesi.