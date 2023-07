Corriere dello Sport (J. Alipraldi) – Mentre la Roma si prepara a cominciare a tutti gli effetti la nuova stagione, Lina Souloukou è invece impegnata su un altro fronte, quello del nuovo stadio della Roma. Arrivata lo scorso aprile, la nuova Ceo giallorossa si sta dando da fare per portare avanti l’iter del progetto Pietralata, soprattutto dopo l’addio dell’ex Ceo Pietro Berardi. Souloukou ha incontrato il sindaco Roberto Gualtieri: “È andata bene, c’è molto lavoro da fare”, ha detto la Ceo al microfoni di New Sound Level 90FM mentre usciva da Palazzo Senatorio, dove si è svolto il confronto con il primo cittadino per fare il punto sull’impianto di Pietralata.

Un’occasione per omaggiare il sindaco con la nuova maglia griffata Adidas, fresca di presentazione e molto apprezzata dai tifosi e dallo stesso Gualtieri: “Gli è piaciuta”, ha rivelato proprio Lina Souloukou. Solo pochi giorni fa il sindaco Gualtieri aveva dichiarato: “A Pietralata sosteniamo la realizzazione di un grande polo di ricerca e trasferimento tecnologico come il Technopole, in un’area dove nascerà anche il grande progetto dello stadio in grado di contribuire in modo determinante alla riqualificazione dell’Intero quadrante”.

Mentre i comitati contrari alla realizzazione del nuovo impianto hanno depositato il ricorso contro delibera di pubblico interesse, la Roma sta ultimando la preparazione del disegno definitivo del progetto da presentare al Comune.