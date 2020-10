Cento giorni senza sconfitte (sul campo)

Corriere della Sera (M. Perrone) – L’ultima sconfitta sul campo risale ormai al 5 luglio, 2-1 al San Paolo per il Napoli: inutile il gol di Mkhitaryan tra quelli di Insigne e Callejon. Da quel giorno ne sono passati altri cento e la Roma non ha più perso in campionato: 8 vittorie e 3 pareggi anche se lo 0-0 di Verona si è trasformato in un 0-3 a tavolino a seguito del caso Diawara. Un trend positivo che la Roma condivide con le milanesi: 9 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 11 per il Milan, 7 vittorie e 4 pareggi per l‘Inter. Domenica c’è il Benevento e in casa c’è un solo precedente: il 5-2 della stagione 2017-2018.