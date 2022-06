Celik-Roma, c’è l’accordo

Corriere dello Sport (R. Maida) – Zeki Celik sarà il nuovo terzino destro di Mourinho. L’ultimo contatto con la dirigenza del Lilla, dove comanda il banchiere romano e romanista Alessandro Barnaba, ha condotto verso un accordo di massima intorno ai 6,8 milioni più i bonus. Celik, nazionale turco, guadagnerà circa il triplo per i prossimi cinque anni, quasi 2 milioni a stagione.

E’ possibile che già la prossima settimana sia in Italia per le visite mediche e le foto con la nuova maglia a Trigoria. Non ci sono più dubbi perché il club francese, che presto annuncerà Paulo Fonseca come nuovo allenatore, ha dato il via libera all’operazione, dopo aver constatato che fosse impossibile trattare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023.