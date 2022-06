Celik in chiusura. Affondo Frattesi

Il Tempo (E. Zotti) – Sarà un fine settimana infuocato per Tiago Pinto. Dopo aver chiuso gli acquisti di Matic e del portere Svilar, il general manager sta per mettere a segno il terzo colpo del mercato giallorosso: nelle prossime ore proverà a chiudere per Mehmet Çelik, con cui è stata trovata un’intesa da settimane. La fumata bianca con il Lille è vicina e l’accordo dovrebbe essere raggiunto sulla base di circa 7 milioni più bonus.

Ad agevolare l’operazione è stata (indirettamente) la Fiorentina: i Viola infatti hanno abbandonato la pista Çelik e stanno chiudendo con il brasiliano Dodô dello Shakhtar Donetsk.

La virata dei toscani ha dato l’accelerata definitiva alla trattativa tra il Lille e la Roma, che si prepara ad accogliere il turco. Sarà lui a garantire a Mourinho un’alternativa di livello per la fascia destra.

Per l’altro grande obiettivo del portoghese invece ci vorrà ancora un po’ di pazienza. Davide Frattesi è in cima alla lista dei desideri di Pinto, che la prossima settimana incontrerà il suo agente per provare a studiare una strategia in grado di convincere il Sassuolo ad abbassare le richieste. I neroverdi partono da una valutazione di 30 milioni mentre la Roma vorrebbe chiudere l’operazione con un esborso complessivo di 20: da Trigoria stanno provando ad inserire nell’affare il cartellino di uno o più prodotti del settore giovanile, mentre in Emilia preferirebbero un’offerta cash.

La trattativa non è semplice ma la Roma non ha alcuna intenzione di mollare Frattesi e farà di tutto per portarlo nella Capitale, forte della volontà del ragazzo. L’acquisto di Frattesi non escluderebbe l’arrivo di Aouar, che continua ad interessare: il talento del Lione è considerato l’alternativa a Mkhitaryan.