Celik: “Darò tutto per onorare questa maglia. Non vedo l’ora di giocare davanti ai tifosi. Daje Roma” – FOTO

Mehmet Zeki Celik pazzo di Roma. Pochi minuti fa, il club giallorosso ha annunciato l’arrivo in maglia giallorossa del terzino turco. Ora, con un post su Instagram, il laterale destro ha pubblicato un post contenente altre dichiarazioni circa l’arrivo alla corte di Mourinho. Queste le sue parole: “Ciao Roma. Sono molto orgoglioso di aver firmato con questo grande club e di essere uno dei giallorossi. Darò tutto per onorare questa maglia e non vedo l’ora di giocare davanti ai tifosi innamorati della Magica. DAJE ROMA“.