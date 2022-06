Celik ai dettagli: 7 milioni la cifra complessiva. Il turco firmerà un contratto da 2 milioni a stagione fino al 2027

Zeki Celik è molto vicino ad approdare alla Roma. Il terzino del Lille, seguito oramai da tempo dai giallorossi, è stato individuato come valida alternativa a Rick Karsdorp per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la trattativa sarebbe ai dettagli per un costo complessivo di 7 milioni: ridotta l’iniziale richiesta di 8 milioni del club francese. Il turco fimerà un contratto che lo legherà nella Capitale fino al 2027 a 2 milioni a stagione. Il classe ’96 quest’anno ha collezionato 32 presenze 2 gol e 3 assist.

Zeki #Celik to #ASRoma from #Lille is at the final stage for €7M. Agreed personal terms for a Contract until 2027 (€2M/year). #transfers #LOSC https://t.co/CCTHBxgyqX

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 15, 2022