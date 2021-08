Tiago Pinto continua a lavorare per le cessioni dei calciatori che non rientrano nei piani di José Mourinho e della Roma. Uno di questi è Zan Celar, attaccante classe 1999 di nazionalità slovena, che nel corso delle ultime due stagioni è stato in prestito prima al Cittadella e poi alla Cremonese. Secondo quanto riporta SportItalia, il giocatore sarebbe vicino al trasferimento a titolo definitivo al Lugano.