Titoli sul campo, ma con il piano b

Corriere dello Sport (A. Ramazzotti) – L’obiettivo è quello di chiudere la stagione sul campo, ma sul tavolo delle ipotesi c’è anche un possibile piano b. Parola di Ceferin, presidente dell’UEFA, che ha affermato: “Se non si dovesse giocare più, bisognerà trovare un modo per stabilire le classifiche finali“. Oltre assegnazione dei titoli, ci sarebbe da risolvere anche il problema delle società qualificate alla Coppe Europee. Quale squadra andrà al sorteggio nella prima urna? In alcuni campionati esteri bisognerà anche aspettare play-off e preliminari. Ed è per questo che tutti tifano per terminare la stagione sul campo, altrimenti la situazione diventerebbe troppo ingarbugliata.