L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Cecilia Prugna. La calciatrice ha firmato un contratto che la lega al Club fino al 30 giugno 2024

Centrocampista offensiva, classe ‘97, ha vestito dal 2016 al 2022 la maglia dell’Empoli.

Cecilia, dopo le convocazioni in Under 19, ha fatto il suo esordio con la Nazionale maggiore il 14 giugno 2021 in occasione di un’amichevole contro l’Austria vinta per 3-2.

Prugna giocherà in prestito alla Sampdoria fino alla fine della stagione.

