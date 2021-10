C’è Rui Patricio ed è tutta un’altra storia

Il Corriere Dello Sport (J.Aliprandi) – La sfida di domenica sera all’Allianz Stadium si preannuncia scoppiettante, tanti giocatori di Juve e Roma sono pronti a sfidarsi per duelli che condizioneranno in un modo o nell’altro il risultato del match. Il primo confronto sarà tra Allegri e Mourinho, poi tanti in mezzo al campo ma anche tra i pali. Da una parte Szczesny, il presente dei bianconeri ma anche il passato giallorosso, dall’altra Rui Patricio, vera rivelazione di questo avvio di stagione e uomo fondamentale per Mourinho.

La Roma adesso ha una certezza in più per sfatare il tabù di scontri diretti e invertire il trend negativo di Fonseca dei solo sette punti conquistati su trentasei a disposizione contro le big nello scorso campionato. Negli ultimi anni è mancato un portiere di livello alla squadra giallorossa, leader tra i pali e nello spogliatoio, uno come Rui Patricio. La sicurezza che trasmette ai compagni è l’elemento chiave della sua nuova avventura alla Roma: la squadra ha trovato un portiere affidabile, capace di salvare il risultato e di essere una certezza per la difesa.

Il reparto arretrato è più tranquillo sapendo di avere alle spalle un vero custode della porta e anche la percezione dei tifosi sul suo acquisto è cambiata dopo le prime partite. Rui Patricio arriva alla gara contro la Juventus nel migliore dei modi. Ha vinto l’ultima partita giocata con il suo Portogallo, compiendo anche delle buone parate, ed è molto vicino alla qualificazione ai Mondiali, che vuole centrare già a novembre, facendo bene però intanto con la maglia della Roma. La sua esperienza è una delle qualità che lo hanno portato nella Capitale. Mourinho lo ha voluto per questo, per far crescere una squadra che ha bisogno di diventare più forte mentalmente e poi vincere nei risultati. E per sfatare il tabù dei big match, vera chimera dell’ultima Roma di Fonseca. Adesso il portiere avrà di fronte Juventus, Napoli e Milan e il suo compito sarà dare tanta sicurezza al reparto arretrato e cercare di mantenere la porta inviolata. Ci è riuscito cinque volte in questa stagione, domenica spera nel sesto clean sheet per prendere punti e proseguire al meglio la sua avventura in giallorosso.