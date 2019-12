C’è il Marsiglia. Pastore che fa?

Qualcosa si muove intorno a Javier Pastore. Il giocatore ha ricevuto apprezzamenti da alcuni club francesi: uno è il Marsiglia di Villas-Boas, sorprendentemente secondo in classifica e quindi lanciato verso il ritorno in Champions. La Roma vorrebbe liberarsi del suo ingaggio pesante da 4 milioni, anche mandandolo via in prestito con diritto di riscatto a favore dell’usufruttuario. Stesso discorso legato allo stipendio viene fatto per Perotti, che piace al Milan e non solo. Diversa la situazione per Juan Jesus, fuori dal progetto tecnico e che Mihajlovic vorrebbe portare al Bologna. In entrata si cerca il vice-Dzeko. Petagna non sembra convincere Fonseca, mentre Pinamonti, così come Mariano Diaz, potrebbe essere gradito. Lo scrive il Corriere dello Sport.