C’é chi guarda e vi giudica

Il Messaggero (P. Liguori) – Speriamo che il derby interrompa il solito penoso copione: la Roma gioca, l’avversaria vince, al termine i giornalisti ringraziano Fonseca per la sua signorilità e la grande competenza. Stasera non si può, ed è indispensabile per entrare almeno dalla porta di servizio in Europa. Quest’anno é andata cosi, e’ stato il peggiore dopo quello che ci assicurò la salvezza a Bergamo alla penultima giornata, nel 2005. Atalanta in B, Roma salva e l’anno dopo Spalletti in panchina. Questa volta, per fortuna, é stato annunciato in anticipo l’arrivo di Mourinho, che ha dato una scossa all’ambiente. L’anno prossimo torna il pubblico. Guarderemo e giudicheremo: mostrateci quello valete.