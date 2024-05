Corriere dello Sport (L. Scalia) – Nonostante l’eliminazione alle porte della finalissima di Europa League e la prova senza mordente di Bergamo nello spareggio Champions, l’Olimpico viaggia verso il sold out per Roma-Genoa, l’ultima partita della stagione. Per ora sono 60.000 biglietti i bieglietti venduti. Ma le notizie che arrivano dall’Osservatorio per le Manifestazioni sportive e dalla Prefettura di Roma lasciano spazio ad un altro scenario, ancora non ufficiale. Il divieto di trasferta per Roma-Genoa ai residenti in Liguria “al fine di assicurare che l’incontro si svolga nella necessaria cornice di sicurezza” potrebbe indurre il club ad aprire i Distinti Nord ai tifosi di casa.

Una situazione del genere genererebbe un super sold out, in linea con quello già vissuto nel recente passato durante Roma-Feyenoord, quando la trasferta ai tifosi olandesi fu vietata dalla Uefa. La Roma viaggia a colpi di sold out da anni, da quando è finita l’emergenza per la pandemia. Il tifo a Roma sposta gli equilibri, a ragione si parla di fattore Olimpico e di dodicesimo uomo in campo. Dybala e soci hanno perso quattro volte dentro il fortino giallorosso: nell’era José Mourinho in avvio di stagione contro il Milan, nel periodo con Daniele De Rossi in panchina contro Inter, Bologna e Bayer Leverkusen.