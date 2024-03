Il Tempo (L. Pes) – Per un sorriso ci sono due bocconi amari da mandare giù. Nel giorno della ripresa degli allenamenti a Trigoria dopo tre giorni di riposo Daniele De Rossi riabbraccia Tammy Abraham. L’attaccante inglese ha svolto la seduta con il gruppo e può essere l’arma in più per il finale di campionato. Anche perché la bella notizia si è portata dietro altri due infortuni in casa Roma, entrambi nel reparto offensivo.

Nel primo pomeriggio la notizia dell’affaticamento all’adduttore sinistro per Baldanzi che ha lasciato il ritiro dell’Under 21 e farà ritorno a Trigoria, poche ore dopo le immagini che preoccupano DDR e i tifosi. Dall’Iran il video dell’infortunio alla coscia sinistra per Azmoun, che era andato in gol nella gara casalinga di qualificazioni ai Mondiali 2026 contro il Turkmenistan, salvo poi fermarsi d’improvviso durante uno scatto. Per le diagnosi precise bisognerà attendere anche se le prime sensazioni lasciano intendere una lesione quasi assicurata.

Ancora lavoro differenziato invece per Spinazzola che sta smaltendo il problema al flessore della coscia destra. Ieri nel centro sportivo, inoltre, De Rossi ha incontrato i tecnici dell’Aiac per uno stage ed è andata in scena una partita tra la rappresentativa della Lega Pro U17 e la Roma U17.