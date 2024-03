Corriere dello Sport (C. Zucchelli) – Mancano pochi dettagli, ma mancano anche quattro mesi e per questo Oriana Sabatini e Paulo Dybala da una parte sono sereni, dall’altra sono “stressati” per le imminenti nozze. Lo ha ammesso la futura moglie dell’attaccante della Roma che ha anche svelato altri dettagli del matrimonio: “Ci sposeremo il 20 luglio a Dok Haras, vicino casa mia in Argentina, e ci saranno circa 300 persone. Non canterò, voglio solo godermi quel giorno”. Ad organizzare tutto un nome eccellente: Claudia Villafane, ex moglie di Diego Armando Maradona. Una celebrità, e una sicurezza, in Argentina.