Castrovilli, partito il sondaggio per il centrocampista della Viola

Corriere dello Sport (R.Maida) – Il sostituto di Smalling, un secondo difensore che può essere un centrale mancino oppure un terzino sinistro, un vice Dzeko. Ecco le priorità del mercato della Roma che verrà. Ma le cessioni possono aprire la strada a un acquisto importante (e molto difficile), sul quale Baldini ha ripreso a lavorare da qualche giorno: si tratta di Gaetano Castrovilli, centrocampista esploso nel suo primo campionato di Serie A con la Fiorentina. Commisso non vorrebbe cederlo, avendo già dato il via libera a Chiesa, ma la Roma intende fare un tentativo che può diventare plausibile attraverso la partenza di Cristante, giocatore che a Trigoria considerano sacrificabile, e possibili contropartite tecniche: Forenzi, Juan Jesus e il giovane Calafiori, tutti graditi alla Fiorentina. L’operazione è bene ritenerlo, non è semplice, specialmente nel delicato momento di transizione che attraversa la Roma con un bilancio dissestato. Ma è presumibile che Baldini, in contatto con Burdisso che potrebbe prendere il posto di De Sanctis nella casella di direttore sportivo, stia già considerando il passaggio di proprietà e quindi un investimento che nell’interesse generale può essere conveniente.