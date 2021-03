Castro: “Al ritorno sarà dura, ma ci proveremo”

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – La Roma batte lo Shakhtar e vede i quarti di finale di Europa League. Queste le parole dell’allenatore degli ucraini al termine della gara: “Secondo me sono stati tutti decisivi. Al 73′ abbiamo preso il secondo gol. Dopo la seconda rete loro la partita è cambiata, ma c’era un fallo sull’azione che porta alla rete di El Shaarawy. La più grande delusione? Non aver finalizzato le occasioni più importanti avute, potevamo evitare di prendere tutti quei gol. Il risultato è ingiusto, la gara è stata equilibrata”