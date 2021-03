Casting portiere: Cragno guida la fila

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Il casting del portiere del futuro è cominciato. Dopo il deludente contributo di Pau Lopez, Tiago Pinto si muoverà soprattutto sul mercato italiano. Gli estremi difensori monitorati sono Silvestri, Musso, Cragno, Meret e Gollini.

Musso costa 30 milioni e l’Udinese farà a fatica a venderlo a queste condizioni, anche perché preferirebbe non inserire contropartite tecniche. Silvestri si può prendere con 7/8 milioni anche perché ha il contratto in scadenza tra un anno, ma negli ultimi tempi ha avuto una leggera flessione.

Anche Gollini ha una quotazione elevata, intorno ai 20 milioni. Ieri il suo procuratore Giuseppe Riso ha incontrato Tiago Pinto a Trigoria. Meret ha perso il posto in favore di Ospina e a fine campionato potrebbe essere ceduto, ma i rapporti con il Napoli non aiutano ad avviare una trattativa.

Cragno è il più impegnato in serie A e quello con il miglior rendimento dopo Donnarumma. Da quattro anni gioca in serie A nel Cagliari con buoni risultati e in questo campionato non ha saltato una partita. Giulini è molto legato a Cragno, cercherà di accontentarlo se dovesse arrivare un’offerta di un club di prima fascia. Si potrebbe trattare per una cifra intorno ai quindici milioni, con la formula del prestito con obbligo di riscatto.