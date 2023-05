Cassano: “La Roma mi ha ricordato la Longobarda. Mourinho è molto fortunato”

Antonio Cassano è tornato a parlare della Roma e di Mourinho dopo le polemiche delle scorse settimane. L’ex giocatore ha commentato il passaggio del turno della Roma in Europa League e l’approdo nella finale di Budapest. Queste le sue parole: “La Roma mi ha ricordato la Longobarda di Oronzo Canà. Non hanno fatto mezza azione in 98 minuti. Non è possibile, risse, litigi, perdite di tempo. Poi Mourinho a fine partita dirà che la squadra è speciale. Come diceva Napoleone meglio avere comandanti fortunati che forti, e lui è molto fortunato. Una roba impressionante”