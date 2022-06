Cassano attacca il mercato della Roma: “Mourinho prende Matic perchè il procuratore è Mendes. Al Manchester non gioca da 3 anni”

Altro show di Antonio Cassano. L’ex giocatore della Roma è apparso sugli schermi della BoboTV ed ha parlato anche del mercato dei giallorossi, soprattutto di Matic. Queste le sue parole:

“Mourinho per il centrocampo andrà a prendere e vuole il Matic della situazione, stranamente, indovinate chi è il procuratore di Matic? Il solito Jorge Mendes, ne arriveranno 3/4 di Jorge Mendes quest’anno alla Roma, le frittate si fanno sempre anche se per esempio Matic non gioca ormai da 3/4 anni al Manchester United, al suo posto non gioca mica un fulmine di guerra…“.